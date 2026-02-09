Basket, Serie A: Bologna domina Brescia e l’aggancia in vetta, Milano torna a vincere

GERMANI BRESCIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 79-87



Al PalaLeonessa A2A va in scena il big match della 19ª giornata di Serie A, la sfida tra Brescia e Bologna. Gli ospiti impattano benissimo la partita e salgono rapidamente sul +8, salvo poi essere ripresi quasi del tutto dai padroni di casa. Il quarto inaugurale va infatti in archivio sul 21-19 per la Virtus, gap che si amplia nuovamente nel parziale successivo. La formazione di Ivanovic trova la doppia cifra di vantaggio (+12) e poi si presenta all’intervallo sul 44-37. Mattatori per le Vu Nere nel primo tempo sono Morgan e Smailagic, mentre a tenere a contatto Brescia ci pensano soprattutto Ndour e Rivers. Bologna innesta allora una nuova marcia al ritorno sul parquet e centra la fuga decisiva, toccando il +14 a dieci minuti dal termine. Il quarto conclusivo inizia infatti sul 69-55 per gli emiliani, risultato che muta poi nell’87-79 finale. La Virtus difende il proprio vantaggio e si prende una vittoria che le consente l’aggancio in vetta alla classifica: ora sia Bologna che Brescia hanno 30 punti.



NUTRIBULLET TREVISO BASKET-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 71-76



Milano fa tappa a PalaVerde per la gara contro Treviso. Il primo quarto è equilibrato e si chiude sul 16-15 per l’EA7, che alla fine riesce a difendere un solo punto del +7 costruito in avvio di frazione. La Nutribullet non si lascia infatti staccare e passa, anzi, al contrattacco in apertura di secondo periodo: i padroni di casa trovano il vantaggio, salendo sul +3. L’Olimpia non ci sta e si riprende la leadership nello score, toccando un nuovo +8 e arrivando alla pausa lunga sul 37-32. Sia Shields che Guduric chiudono il primo tempo già in doppia cifra di punti per le Scarpette Rosse, con Abdur-Rahkman che riesce a fare lo stesso per Treviso. Milano torna dunque a spingere nel terzo quarto e si porta sul +11, prima di presentarsi alla frazione conclusiva con due possessi di margine. 57-52 per l’Armani è quello che recita infatti il tabellone a seicento secondi dalla fine, con l’EA7 che riesce poi a contenere gli ultimi tentativi di rientro della Nutribullet. Milano vince infatti 76-71 e sale a 26 punti in classifica, tornando al successo in campionato dopo gli ultimi due ko. Fermo a 6 punti resta Treviso, all’ultimo posto.