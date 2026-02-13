Nba: nuovo record di LeBron James nella vittoria dei Lakers sui Mavs

LeBron James ha stabilito un altro record Nba, diventando a 41 anni il giocatore più anziano ad aver mai realizzato una tripla doppia, portando i Lakers alla vittoria per 124-104 sui Dallas Mavericks. James ha messo a referto 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Ha superato Karl Malone, che aveva 40 anni e 127 giorni quando realizzò una tripla doppia per i Lakers il 28 novembre 2003. James ha ricevuto una standing ovation quando è stato sostituito dal figlio Bronny James, pochi secondi dopo aver ottenuto il suo decimo rimbalzo. Sconfitta in casa per Oklahoma City, superata 110 a 93 dai Bucks: partita giocata senza le stelle Shai Gilgeous-Alexander, che ha saltato la quinta partita consecutiva con Okc a causa di uno stiramento addominale, e Giannis Antetokounmpo, due volte MVP di Milwaukee, che ha saltato la nona partita consecutiva a causa di uno stiramento al polpaccio. I risultati delle partite di Nba giocate nella notte: LA Lakers-Dallas 124-104, Utah-Portland 119-135, Oklahoma City-Milwaukee 93-110.