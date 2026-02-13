Milano-Cortina 2026, Coventry promuove l'Italia: "Sono Giochi magici"
Kirsty Coventry © italyphotopress
"Sono Giochi magici". Non usa mezze misure il presidente del Cio Kirsty Coventry commentando al Main Media Center di Milano le prime giornate di gara ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. "I Giochi diffusi constano di diverse criticità ma il feedback è stato fin qui positivo da tutti i partecipanti ai Giochi. I volontari stanno facendo un lavoro straordinario con le persone che possono comunicare tra di loro e non ci sono lamentele", ha aggiunto.
"Gli atleti stanno apprezzando molto le sedi di gara iconiche, i campi di gioco sono eccellenti. Il comitato organizzatore ha fatto in modo che le esperienze per gli atleti siano le stesse ovunque. Tutti gli atleti hanno la stessa possibilità di partecipare a tutte le parti dei Giochi, come avete visto nella cerimonia di apertura" ha detto Coventry che ha raccontato di essere stata ieri a Cortina.
"Ci sono andata in auto con i miei collaboratori, non il massimo del comfort ma è andata bene. Gli spettatori poi sono contentissimi, ieri ho visto a Cortina tante famiglie e si può toccare con mano e apprezzare lo spirito dei Giochi. C'era una energia positiva che emanavano", ha concluso.