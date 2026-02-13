Milano-Cortina 2026, Coventry promuove l'Italia: "Sono Giochi magici"

"Gli atleti stanno apprezzando molto le sedi di gara iconiche, i campi di gioco sono eccellenti. Il comitato organizzatore ha fatto in modo che le esperienze per gli atleti siano le stesse ovunque. Tutti gli atleti hanno la stessa possibilità di partecipare a tutte le parti dei Giochi, come avete visto nella cerimonia di apertura" ha detto Coventry che ha raccontato di essere stata ieri a Cortina.