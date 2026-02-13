Milano-Cortina 2026, a Lecco e Como la mostra fotografica "Gli atleti lariani agli sport invernali"

13 Feb 2026 - 10:25

La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove la mostra fotografica 'Gli atleti lariani agli sport invernali', un percorso espositivo dedicato a oltre un secolo di storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali e al contributo di atleti, tecnici e professionisti delle province di Lecco e Como.

Attraverso immagini, biografie e dati, l’esposizione racconta il ruolo del territorio lariano nel grande racconto olimpico, con un focus sulle edizioni italiane e sui protagonisti più rappresentativi. L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026, in vista dei Giochi che per la prima volta si svolgeranno accanto alle nostre comunità.

La mostra è promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco insieme al Panathlon Club Lecco e al Panathlon Club Como. È possibile visitare l'esposizione fino al 20 marzo.

Info e orari mostra con ingresso libero:

Lecco: Lunedì–Venerdì: 9.00–12.30 | Su prenotazione: 14.00–17.00
Como: Lunedì–Venerdì: 9.00–12.o0 | Su prenotazione nel pomeriggio

