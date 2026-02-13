Vela, il Rolex SailGP Championship approda ad Auckland per la seconda tappa

13 Feb 2026 - 12:04
© Laura Crowhurst

© Laura Crowhurst

Il Rolex SailGP Championship fa tappa ad Auckland per il secondo appuntamento della sesta stagione. Considerata una delle città più ventose al mondo, situata nell’Isola del Nord e riconosciuta come capitale della vela del Paese, è nota anche come City of Sails. Un palcoscenico naturale per la vela ad alte prestazioni, che negli anni ha ospitato alcune delle competizioni più prestigiose del panorama internazionale, tra cui l’America’s Cup, oltre a essere tappa della Ocean Race, la regata attorno al mondo in equipaggio. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, accoglie il circuito mondiale di SailGP, dopo l’esperienza di Christchurch nell’Isola del Sud.

Proprio per la sua tradizione e per l’eccezionale risposta del pubblico, Auckland detiene il primato di race stadium più grande del circuito, con migliaia di presenze attese nel fine settimana a conferma della crescita costante e della sempre più ampia risonanza globale del campionato.

La tappa neozelandese rappresenta un importante momento di consolidamento per il Red Bull Italy SailGP Team, che arriva ad Auckland con sensazioni positive e in evidente progressione dopo l’evento inaugurale di Perth. L’appuntamento australiano si era infatti rivelato particolarmente severo, mettendo alla prova la resistenza fisica e mentale degli equipaggi con condizioni impegnative e scenari complessi. In quel contesto, il team italiano ha saputo distinguersi per solidità e competitività, risultati che alimentano fiducia e ambizione in vista della seconda tappa.

Per l’appuntamento di Auckland, il Red Bull Italy SailGP Team scenderà in acqua con Phil Robertson al timone e Jana Germani come strategist, affiancati dal campione SailGP e di America’s Cup Kyle Langford nel ruolo di wing trimmer, da Andrea Tesei come flight controller, dal due volte medagliato olimpico e nuovo ingresso della stagione 6 Will Ryan in qualità di grinder 2, e da Enrico Voltolini come grinder 1. Un assetto chiamato a confrontarsi con uno dei contesti più esigenti dell’intero calendario, caratterizzato da vento sostenuto e instabile e da condizioni altamente tattiche che rendono la gestione degli F50 particolarmente complessa, promettendo al contempo velocità estreme e possibili nuovi record.

Auckland si inserisce nel solco di quanto già visto a Perth: anche qui il fine settimana si preannuncia dominato dal vento, con una perturbazione proveniente da sudovest in progressivo avvicinamento e destinata ad attraversare il Paese proprio nei giorni di regata. Il sistema porterà maltempo e raffiche di notevole intensità, confermando la reputazione della City of Sails come venue capace di offrire condizioni spettacolari e senza compromessi.

Proprio a causa del fronte in arrivo, la giornata di practice races è stata cancellata per le forti tempeste previste nel pomeriggio di venerdì.

La mattinata è stata segnata dal caloroso benvenuto dei Ngāti Whātua Ōrākei, la tribù māori locale, che hanno accolto i velisti con un tradizionale pōwhiri, un momento carico di emozione e significato. Questo tipo di accoglienza riflette il profondo legame tra la cultura māori e il mondo della vela nel Paese. Il pōwhiri, che include canti (waiata), discorsi cerimoniali (whaikōrero) e preghiere (karakia), è una forma di benvenuto che simboleggia rispetto e unità tra ospiti e comunità ospitante. In questo contesto ha rappresentato un momento toccante per tutti i presenti, sottolineando l’importanza della connessione tra sport, cultura e identità locale.

Ad arricchire la giornata è stato poi l’incontro con il campione neozelandese di triathlon Hayden Wilde, che ha avuto l’opportunità di conoscere il team e approfondire le caratteristiche degli F50. Allo stesso tempo, gli atleti italiani hanno potuto avvicinarsi al triathlon, disciplina tra le più esigenti in termini di resistenza, gestione dello sforzo e recupero, che impone carichi di lavoro estremamente elevati e tempi di rigenerazione particolarmente rigorosi.

Gli occhi sono ora puntati su un weekend ad alta intensità, con quattro prove previste per sabato e altre tre, seguite dalla finale, in programma per il Super Sunday. È tutto pronto per il fine settimana del 14–15 febbraio, con Auckland pronta ad accogliere i tredici F50 per un appuntamento decisivo e ad alto contenuto tecnico.

Phil Robertson, driver del team, ha commentato: “Il weekend sembra molto promettente. C’è una tempesta che si sta avvicinando alla zona di Auckland da sudovest e credo che là fuori troveremo condizioni davvero impegnative, con vento molto forte. Sarà probabilmente una delle tappe che il pubblico non vorrà perdere, perché lo spettacolo si annuncia ad altissima velocità. Per il team è un momento importante: è il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato e siamo pronti ad affrontare le condizioni che incontreremo. È positivo continuare a regatare con vento sostenuto, soprattutto dopo l’esperienza maturata a inizio stagione. Sarà sicuramente un grande weekend.”

Ultimi video

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:07
Milano-Cortina, la "tigre" Brignone diventa un film
13:12
Slittino, vince l'oro ma evita la chiamata del Cancelliere: pensava fosse un truffatore
12:04
Vela, il Rolex SailGP Championship approda ad Auckland per la seconda tappa
Kirsty Coventry
10:34
Milano-Cortina 2026, Coventry promuove l'Italia: "Sono Giochi magici"
10:25
Milano-Cortina 2026, a Lecco e Como la mostra fotografica "Gli atleti lariani agli sport invernali"