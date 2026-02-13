Vela, il Rolex SailGP Championship approda ad Auckland per la seconda tappa

Phil Robertson, driver del team, ha commentato: “Il weekend sembra molto promettente. C’è una tempesta che si sta avvicinando alla zona di Auckland da sudovest e credo che là fuori troveremo condizioni davvero impegnative, con vento molto forte. Sarà probabilmente una delle tappe che il pubblico non vorrà perdere, perché lo spettacolo si annuncia ad altissima velocità. Per il team è un momento importante: è il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato e siamo pronti ad affrontare le condizioni che incontreremo. È positivo continuare a regatare con vento sostenuto, soprattutto dopo l’esperienza maturata a inizio stagione. Sarà sicuramente un grande weekend.”