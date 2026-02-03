Harden scuote il mercato Nba: gli LA Clippers lavorano alla cessione

Jordan Brand presenta Heir Series 2
Il Barba non gioca per "ragioni personali" e il club lavora alla cessione, c'è tempo fino a giovedì alle 21 italiane
A Los Angeles scoppia il caso James Harden e il Barba scuote il mercato Nba. L'11 volte All Star ha rifiutato di scendere in campo nella rovinosa sconfitta della notte contro Philadelphia per "ragioni personali" e come riportano i media americani ora i Clippers stanno lavorando a una cessione della point guard da qui a giovedì alle 21 italiane, quando si chiuderà ufficialmente il mercato degli scambi.
Mentre stanotte i suoi compagni erano in campo, Harden è rimasto lontano dalla squadra nella sua casa di Phoenix e avrebbe chiesto la cessione dopo che le trattative coi Clippers per il rinnovo del contratto sono naufragate: il club pensa di sostituirlo con un giocatore più giovane e futuribile e lui, 37 anni ad agosto, vuole andare a giocare per una squadra da titolo.
Dettaglio non da poco questo perché il Barba, avendo firmato la scorsa estate un contratto 1+1 con player option sul secondo anno, ha di fatto il diritto di veto su ogni scambio e infatti avrebbe già rifiutato Toronto e New Orleans. Le squadre più interessate sono i Cleveland Cavaliers (che avrebbero messo sul piatto Darius Garland) e i Minnesota Timberwolves (da tempo alla ricerca di una point guard).
