Harden scuote il mercato Nba: gli LA Clippers lavorano alla cessione

Dettaglio non da poco questo perché il Barba, avendo firmato la scorsa estate un contratto 1+1 con player option sul secondo anno, ha di fatto il diritto di veto su ogni scambio e infatti avrebbe già rifiutato Toronto e New Orleans. Le squadre più interessate sono i Cleveland Cavaliers (che avrebbero messo sul piatto Darius Garland) e i Minnesota Timberwolves (da tempo alla ricerca di una point guard).