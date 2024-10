LBA Serie A: Milano e Venezia alle prese con gli infortuni, Bologna all'esame Tortona

A proposito di EA7 Emporio Armani Milano, senza Nebo e Diop, la trasferta a Scafati è l'occasione utile per dimenticare la difficile settimana di Eurolega. L'Umana Reyer Venezia affronta l'Estra Pistoia dovendo ancora gestire l’emergenza infortuni. Per Bologna arriva poi l’esame Bertram Derthona Tortona: l’ex del match è Kyle Weems, che alla Virtus ha vinto uno scudetto e non solo: “Siamo molto fiduciosi, dovremo giocare con aggressività. Non possiamo giocare rilassati contro una squadra come Bologna. Contro una squadra con questo talento, con i veterani che ha. L’energia e l’entusiasmo con cui gioca... devi provare a pareggiare la loro intensità e aggressività. Dovremo giocare con fiducia. Essere pronti a una gara fisica giocando 40 minuti uniti”.