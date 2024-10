Trapani, coach Repesa pensa in grande: "Lavoriamo per vincere tutto"

"Sappiamo che durante la preparazione abbiamo avuto qualche problemino, qualche acciacco, ma alla fine siamo partiti abbastanza pronti. Non siamo ancora al completo, manca Galloway. Per questo secondo me ci sono margini di miglioramento veramente importanti. D’altra parte due vittorie e una sconfitta, contro una squadra di Eurolega come la Virtus, ci sta. Onestamente è rimasto il rammarico per quella sconfitta, potevamo vincere, ma la stagione è lunga. L’obiettivo in questo momento è crescere ogni giorno, in ogni partita e vincere il più possibile".