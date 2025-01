Per comporre un roster vincente è necessario avere uno scheletro portante, braccia in grado di saper far funzionare la macchina e una mente capace di dare l'input giusto al fine di raggiungere lo scopo prefissato. Sono le idee di Amedeo Della Valle, miglior italiano di dicembre, ad aver reso la Germani Brescia una formazione capace di chiudere da imbattuta il dodicesimo mese dell'anno, portando a sette la striscia di vittorie consecutive.