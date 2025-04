Trapani, Repesa: "Impariamo dai nostri errori, inizio troppo soft"

Il coach dei granata si gode la vittoria su Treviso, ma chiede più attenzione ai suoi giocatori per il rush finale. "Senza togliere niente a Treviso, non abbiamo avuto le idee confuse. Puertroppo la partita si annunciava facile e qualcuno deve aver pensato che era la giornata buona per segnare 25,30 punti. Se entri in campo con questa testa, dopo si fa fatica a segnare i tiri giusti. Abbiamo sbagliato, ed abbiamo preso una lezione. Bene prenderla quando si vince, per non ripetere in futuro gli stessi errori. Ora il livello si alzerà ulteriormente, contro Venezia, Milano o Bologna con questi errori non vinciamo di sicuro. Complimenti a tutti, dal presidente a tutto il nostro pubblico, perché oggi abbiamo raggiunto un traguardo mai toccato da questa società: siamo matematicamente ai playoff. Ma non intendiamo fermarci qua, ed è il motivo per cui oggi sono non arrabbiato, ma contrariato per come abbiamo giocato".