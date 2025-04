Basket, Serie A: Trapani vince a Napoli e torna leader della classifica, Cremona ancora ko

La Fruit Village Arena ospita la sfida tra Napoli e Trapani, squadre che si giocano rispettivamente la salvezza e il primo posto in classifica. I secondi iniziali di gara mostrano due quintetti molto freddi al tiro, ma poi Alibegovic apre le danze per gli Shark, mentre Zubcic segna tutti i primi 8 punti dei campani. Il croato non basta però per tenere avanti i padroni di casa, visto che il primo quarto lo chiudono in vantaggio gli ospiti 27-18, sull’acrobatico canestro di Galloway. I ragazzi guidati da Repesa si portano quindi sulla doppia cifra di margine nel secondo parziale e si mettono a controllare la gara: all’intervallo il tabellone recita 57-39 Trapani. Gli Shark volano poi sul +25 al ritorno sul parquet, provando ad archiviare la pratica con largo anticipo, ma un parziale di 13-1 nel giro di tre minuti riporta Napoli sul -8: a seicento secondi dal termine il punteggio è di 73-65 per i siculi. Il PalaBarbuto si rianima, ma a placare subito l’entusiasmo è un nuovo mini-allungo di Galloway e compagni: gli Shark sigillano infatti l’incontro con il 95-77 finale, mentre viene espulso un nervosissimo Totè. Trapani centra così il suo ventunesimo successo in questo campionato e torna leader della classifica, con 42 punti (gli stessi di Bologna). Fermo a quota 16 resta invece Napoli, al quarto ko consecutivo e ancora in lotta per non retrocedere in A2.