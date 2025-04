Treviso, Vitucci: "Galloway è stato un fattore, abbiamo pagato il terzo quarto"

Il coach della Nutribullet fa la sua analisi dopo la gara persa con Trapani per 95-83. "Per noi era una partita che sapevamo essere molto difficile. Nel primo tempo l’abbiamo anche interpretata molto bene, facendo un grande sforzo… anche se forse potevamo chiudere un po’ meglio i primi 20 minuti. Il terzo quarto sicuramente è stato quello cruciale, dove abbiamo pagato sia dal punto di vista difensivo che offensivo. In termini di numeri è abbastanza evidente che abbiamo fatto qualche palla persa di troppo e qualche rimbalzo concesso di troppo, a giocatori che però hanno messo in campo molto del loro talento per risolvere la partita. Ad esempio nel terzo quarto Galloway è stato un fattore importante in questa partita. Loro, contando anche i tiri liberi, hanno tirato 15-17 tiri più di noi, che evidentemente sono tanti da concedere a una squadra così. Peccato perchè i primi due quarti, e anche la reazione vista nell’ultimo periodo, hanno dimostrato che potevamo almeno cercare di competere alla pari in questa partita. Sapevamo che davanti avevamo un grande avversario e quel terzo quarto lo abbiamo pagato caramente in termini di risultato".