Basket, Coppa Italia: clamorosa rimonta di Reggio Emilia! Virtus eliminata 81-72

BASKET

I quarti di finale sorridono agli uomini di Priftis, che recuperano le Vu Nere dal -11 e si portano in semifinale

© virtus bologna L’Unahotels Reggio Emilia rimonta la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 81-72 e raggiunge così a sorpresa le semifinali della Final Eight di Coppa Italia, in cui affronterà la vincente tra Germani Brescia e Ge.Vi Napoli. All’Inalpi Arena le Vu Nere allungano fino al +11, subiscono il rientro avversario fino ad andare sul -6 a inizio quarto quarto e capitolano infine con le due triple consecutive di Galloway (20 punti come Shengelia).

LA PARTITA

Le Vu Nere infilano tre triple consecutive ed indirizzano l’avvio del match, che sorride ai bolognesi al termine del primo quarto con il punteggio di 20-15 nonostante il parziale di 8-3 di Reggio Emilia nel finale. L’Unahotels subisce l'allungo che vale il -11, complici le ottime percentuali da tre degli avversari, ma reagisce magistralmente e poco prima dell'intervallo lungo si porta a tre punti di distanza. Gli uomini di coach Banchi ripartono nel terzo quarto con Belinelli, ma il team allenato da Priftis non demorde e riesce ad ottenere il pareggio a metà frazione, senza riuscire però a completare l'opera a causa di una reiterata imprecisione al tiro che vale il 54-53 della Virtus prima dei dieci minuti finali. Uglietti firma il sorpasso in apertura del quarto periodo e mette per la prima volta nella partita avanti i suoi, siglando poco dopo anche la tripla del +6. I felsinei reagiscono con un parziale di 7-0, Vitali rimette in vantaggio i suoi e si gioca un continuo botta e risposta punto su punto fino alla doppia giocata da tre di Galloway (mvp e top scorer con 20 punti, gli stessi di Shengelia), che manda a +5 l’Unahotels prima del definitivo 81-72 che proietta a sorpresa la formazione di Priftis al penultimo atto della competizione contro la vincente tra Brescia e Napoli.



IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 72-81 (20-15, 37-34, 54-53, 72-81)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 9 (1/2 da 2, 2/4 da 3, 1/2 tl), Belinelli 14 (1/2 da 2, 4/13 da 3), Pajola 6 (1/1 da 2, 1/1 da 3, 1/2 tl), Dobric 0 (0/2 da 2), Mascolo 0 (0/1 da 3), Shengelia 20 (3/5 da 2, 3/6 da 3, 5/7 tl), Hackett 0 (0/2 da 2, 0/4 da 3), Mickey 10 (3/7 da 2, 0/1 da 3, 4/8 tl), Polonara 6 (1/2 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Dunston 5 (2/5 da 2, 1/2 tl), Abass n.e, Cordinier 2 (1/2 da 2). All. Banchi

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 10 (3/8 da 2, 1/1 da 2, 1/2 tl), Cipolla n.e, Galloway 20 (2/5 da 2, 3/6 da 3, 7/7 tl), Faye 16 (7/7 da 2, 2/3 tl), Smith 9 (3/8 da 2, 1/3 da 3), Uglietti 8 (1/4 da 2, 2/3 da 3), Atkins 4 (2/5 da 2, 0/2 da 3), Vitali 9 (2/2 da 2, 1/6 da 3, 2/2 tl), Grant 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Chillo 0 (0/2 da 2, 0/2 da 3). All.Priftis