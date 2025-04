Trento culla Jordan Ford, il sesto uomo ideale

Partito nel quintetto titolare solamente in 2 delle 49 occasioni stagionali (contro Bahcesehir in EuroCup a gennaio 2025 e nella trasferta di Cremona di inizio aprile), il prodotto di Saint Mary's College continua a confermarsi la scintilla più focosa in uscita dalla panchina insieme a JD Notae del campionato italiano: con Sassari è arrivata la 7° partita da 20+ punti in campionato (il totale arriva a 13 se si considera anche la stagione di EuroCup e i 23 punti della finale di Frecciarossa Final Eight contro Milano).