Trento, Galbiati: "Mi piace vedere come lavorano questi ragazzi"

Il coach della Dolomiti Energia esprime la sua felicità per la vittoria sulla Dinamo per 95-77. "Faccio i complimenti a Sassari e a Bulleri perché hanno giocato una partita con grande cuore. Noi siamo partiti con poca consistenza difensiva e, in attacco, abbiamo avuto qualche difficoltà nell'attaccare la loro zona, anche a causa della nostra poca precisione. Successivamente abbiamo avuto una buona fiammata: abbiamo iniziato a difendere, a correre e a passarci meglio la palla, e questo ci ha permesso di prendere il largo. Abbiamo un bel gruppo, fatto di ottimi ragazzi. Durante la stagione abbiamo avuto alti e bassi, che però ci hanno aiutato a migliorare molto. Per quanto riguarda il record, magari ci penserò più avanti: quello che mi piace davvero è vedere come questi ragazzi lavorano e si supportano a vicenda".