Trento, Ford: "Cremona? Troveremo un ambiente caldo"

Il T Quotidiano ha intervistato, nell'edizione odierna, Jordan Ford (play Dolomiti Energia Trentino). Così l'americano, in vista della trasferta a Cremona (domenica 13, ore 20): "Da Cremona siamo già stati scottati, non correremo il rischio di prendere sotto gamba la sfida. Siamo nella fase decisiva della stagione, ora tutto vale doppio. Tutti hanno obiettivi ugualmente importanti: la nostra volontà è blindare quanto prima la qualificazione ai Playoff. Troveremo un clima caldo: quando ti trovi nelle zone basse della classifica i match casalinghi diventano, se possibile, ancora più importanti. Per quanto riguarda invece la nostra posizione nulla ancora è definitivo: con 6 lunghezze di margine sull'8° posto siamo in una buona situazione, ma chiudere il più in alto possibile può fare tutta la differenza del mondo in ottica playoff. Vittoria con Scafati? Altro esempio di quanto nulla è scontato. La Givova è penultima, sta attraversando un momento molto negativo, eppure sino a 2' dalla sirena finale la partita era ancora in perfetto equilibrio. Da qui al termine del campionato saranno 5 finali, 5 impegni che definiranno, in un modo o nell'altro, il lavoro che stiamo portando avanti dallo scorso agosto. Per me non c'è alcuna differenza tra questa fase della regular season e i playoff veri e propri: nello spogliatoio sono in parecchi a condividere appieno il mio punto di vista".