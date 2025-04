Triple e difese: Myles Cale è l'agente speciale di Trento

Presente in tutte e 48 le gare stagionali disputate da Trento, impiegato per meno di 20' effettivi solamente in 3 occasioni (contro i BC Wolves nel penultimo turno di EuroCup, con la qualificazione già fuori portata; nella sfida di andata contro Trieste e quella di ritorno a Bologna in Serie A, in entrambi i casi per problemi di falli), Cale ruberà meno l'attenzione a prima vista dei vari Ellis, Ford, Niang e Lamb, ma la stagione con la Dolomiti Energia Trentino ha i riflettori "che contano" puntati addosso. Il futuro di Myles Cale si chiama Eurolega, con Baskonia e Bayern Monaco sulle sue tracce già da diverse settimane; il presente si chiama playoff di Serie A, con la miglior posizione in griglia da conquistare contro Sassari (sabato 26, ore 20), Reggio Emilia e Napoli nelle ultime 3 settimane di stagione regolare.