Trento, Jordan Ford alla consolle: l'uomo giusto nel posto giusto

Sommando le cifre del quarto di finale con Reggio Emilia quelle della semifinale con Trieste, la Frecciarossa Final Eight 2025 di Jordan Ford non si presentava come la più brillante: 18 punti (5/16 dal campo, 7/9 ai liberi), 4 rimbalzi, 1 assist e 3 perse, -11 di plus/minus in 41'. Soprattutto la sfida coi giuliani aveva messo in luce tutte le difficoltà di una guardia che, per bocca di coach Galbiati stesso, "è alto come me ma è più piccolino di me (185 cm per 79 kg), dobbiamo proteggerlo". Nemmeno 24 ore dopo l'82-79 con Trieste, però, ecco alzarsi la palla a due tra Dolomiti Energia Trentino ed EA7 Emporio Armani Milano.