Virtus: ecco cosa può dare Justin Holiday, più di un vice-Clyburn

Il maggiore dei tre fratelli Holiday (Jrue, un anno in meno, è reduce dal 2° titolo NBA in carriera coi Celtics; Aaron, 7 anni più giovane di Justin, parte dalla panchina negli Houston Rockets) non è mai stato l'uomo a cui dare la palla in mano nei momenti caldi in carriera - parziale eccezione le due precedenti esperienze in Europa, risalenti però a oltre un decennio fa (Okapi Aalstar, Belgio, 2011/12; Szolnoki Olaj, Polonia, 2013/14), ma si è costruito una solidissima carriera come specialista dalla lunga distanza: innescato con schemi simili a quelli riservati a Belinelli, il 40% da 3 attorno al quale Holiday ha sempre oscillato nelle stagioni NBA potrebbe essere replicato.