Nba: cadono Cleveland e Golden State, i Lakers riassaporano la vittoria

Simone Fontecchio troneggia con 18 punti in 22' di gioco, ma i Detroit Pistons cadono contro Memphis: è 131-111 per i Grizzlies, privi di Ja Morant e bravissimi a riorganizzarsi dal punto di vista offensivo. La gara svolta nel secondo quarto, col +18 dei padroni di casa a metà gara, che la chiudono subito dopo la riprese delle ostilità portandosi anche sul +28. Non c'è nulla da fare per Detroit, tuttora priva di Cade Cunningham e trascinata dall'azzurro, ma anche dai 22 punti di Sasser e dai 17 di Ivey: numeri che non bastano per evitare la 12a sconfitta stagionale e il decimo posto a Est (8-12). Risale la china ed è quarta a Ovest, col quarto successo consecutivo, Memphis: decisivo Smart con 25 punti in 20', ma reagiscono bene anche LaRavia e Pippen con 19 punti ciascuno, in una squadra con sette giocatori in doppia cifra.