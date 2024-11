Reggo Emilia, l'ex NBA Faried è il colpo sotto canestro

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Kenneth Faried. Così l'ha accolto coach Priftis, nel comunicato ufficiale rilasciato dal club emiliano: "“Kenneth è un giocatore con una grande carriera in NBA alle spalle. È un lungo da cui ci aspettiamo fisicità, efficienza sotto canestro, personalità ed esperienza. È un atleta competitivo che porterà energia e intensità. Ovviamente non ha molta familiarità con il basket europeo, avendo avuto in carriera solo un breve passaggio al CSKA Mosca qualche anno fa, ma credo che, grazie alle sue qualità, al suo carattere e alla sua esperienza, si adatterà rapidamente alla nostra squadra”. Il centro, oro al Mondiale 2014 con Team USA, è reduce dai 10.6 punti e 8.6 rimbalzi di media nel campionato messicano coi Soles de Mexicali. Ci si attende, quindi, la partenza di Stephane Gombauld in direzione Francia.