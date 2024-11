Chillo avverte Reggio Emilia: "Ora tante partite importanti, Faye si merita tutto"

Che obiettivi personali e di squadra ti poni per quest’anno?

"Il fatto di giocare la Champions League penso che sia stimolante per tutti quanti. A me piace molto, nonostante abbia già giocato delle coppe. In ogni cosa che faccio cerco sempre un miglioramento, che sia in campo, fuori, con i nuovi compagni. Cerco un miglioramento personale, almeno questo è uno dei miei target nella vita".