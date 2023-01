Eurolega: impresa Virtus a Barcellona, Bologna passa 83-75

BASKET

Gli emiliani sbancano il Palau Blaugrana contro la capolista, ottava vittoria in Eurolega per Scariolo

© get Grande successo per la Virtus Bologna nella 17esima giornata di Eurolega contro il Barcellona. Gli emiliani dominano il primo quarto (26-15) e reggono il tentativo di rimonta nel secondo (42-39). Partita che aumenta di ritmo e qualità nel terzo periodo, Teodosic e la difesa di Scariolo fanno la differenza nel quarto quarto per l’83-75 finale. Ottava vittoria in Eurolega per la Virtus che tornerà in campo il 10 gennaio in casa contro lo Zalgiris.

Arriva alla 17^ giornata l’ottava vittoria in Eurolega per la Virtus Bologna che compie l'impresa e supera la capolista Barcellona 83-75. Grande prova del mago Teodosic (8 punti, 6 assist), 20 punti per Lundberg. Continua l'ottimo momento per gli emiliani dopo la vittoria contro il Fenerbache nella giornata precedente. Virtus che parte fortissimo in avvio con un parziale di 5-0, approfittando degli errori al tiro degli avversari e affidandosi a un Ojeleye ispiratissimo (7 punti totali nel primo periodo). Barcellona prende fiducia e prova a mettere in partita Mirotic e Laprovittola ma i bolognesi limitano il talento blaugrana in tante situazioni e disinnescano tutti i tentativi di rimonta. Due bei canestri di Lundberg aumentano il divario che accarezza le due cifre in finale di quarto (26-15). Nel secondo periodo torna sotto Barcellona, sfruttando anche e soprattutto il Bonus che arriva dopo meno di 4 minuti.

Le seconde linee bolognesi reggono il confronto e al primo timeout di Scariolo il punteggio è fermo sul 30-25 per gli ospiti. Abrines sale in cattedra con 9 punti (3 triple). È ancora Lundberg l’uomo in più per la Virtus e grazie alle sue percentuali altissime (e il lavoro dei lunghi) si va all’intervallo sul 42-39 per gli ospiti. I padroni di casa toccano il pareggio sui 51 punti con la tripla di Kalinic dopo un inizio di terzo quarto sotto il segno di un indemoniato Kyle Kuric. I blaugrana aumentano vistosamente il ritmo a cui risponde ancora una volta Lundberg con 3 canestri in successione pesantissimi. In chiusura di quarto arriva anche il momento dei numeri di Teodosic, che con due assist surreali per Bako tiene a galla (e in vantaggio) Bologna sul 60-57. Quarto periodo che inizia in modo analogo, sempre con l’ex giocatore dei Clippers protagonista. Quello che fa la differenza però è la difesa asfissiante messa in campo da Scariolo. Higgins e Vesely limitatissimi grazie al lavoro sporco, tra gli altri, di Weems.

È ancora Teodosic a prendersi i tiri più pesanti quando la palla scotta e infila due tiri da 3 pesantissimi per il 76-70 Virtus a due minuti dal termine. La palla rubata da Paiola che avvia il contropiede chiuso da Ojeleye mette di fatto il sigillo sulla vittoria. Finisce 83-75 per gli ospiti. Bologna scenderà di nuovo in campo in Eurolega il 10 gennaio contro lo Zalgiris tra le mura casalinghe della Segafredo Arena, in una sfida che potrebbe diventare fondamentale per accedere in zona Final Eight.