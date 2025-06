RJ Cole è il nuovo play titolare della Reyer Venezia

Accordo di più di un anno, per il sostituto di Tyler Ennis, come riportato dal comunicato ufficiale rilasciato dagli orogranata: "L’Umana Reyer Venezia è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con Robert Jalen Cole, playmaker classe 1999, in arrivo dal Rytas Vilnius, con cui ha disputato le ultime due stagioni. RJ nasce il 24 agosto a Union City (New Jersey, USA). Point Guard mancina di 185 centimetri Cole è dotato di playmaking, leadership e atletismo. È un giocatore con visione di gioco, capacità di mettere in ritmo in compagni, ma anche di saper realizzare. Cresce cestisticamente alla St. Anthony Highschool (Jersey City, New Jersey) e al college veste le maglie di Howard University (2017-19) e UConn (2020-22). Nel 2022/23 disputa la sua prima stagione da professionista con Lavrio (Grecia) e Löwen Braunschweig (Germania).