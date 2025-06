Napoli, accordo triennale con Leonardo Faggian

Faggian inizia il percorso nella sua città natale e con le giovanili del Treviso Basket raggiunge una Finale Nazionale Under 15, due Finali Nazionali Under 19 e per due volte la Final Eight della IBSA Next Gen Cup. Nella stagione 2020-21 viene aggregato alla prima squadra in Serie A1 e nell’annata successiva raccoglie 6 presenze maturando esperienza anche in Basketball Champions League.