Italbasket, Santucci: "Abbiamo dimostrato tutto sul campo"

Nella serata di ieri, la 28enne bolognese ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, commentando lo storico bronzo delle azzurre a Eurobasket: "Sono felicissima, orgogliosa della squadra e di tutte. Voglio rivolgere un grande pensiero a Matilde Villa: le avevamo detto che avremmo portato a casa la medaglia, questa è per lei. E anche tutte coloro che hanno fatto il raduno che noi, e l'Italia che ci ha seguito e ci ha dato forza. Non so cosa dire, abbiamo dimostrato tutto sul campo lasciando tutto quello che avevamo, compreso le emozioni. Noi eravamo convinte di chi eravamo, senza guardare chi avessimo davanti. Perdere contro il Belgio in quel modo ci ha dato ancora più forza per dimostrare quello che siamo e prenderci quello che ci meritavamo".