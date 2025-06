Panathinaikos, Ataman: "Abbiamo firmato Shorts. Micic? Vuole tornare..."

All'interno di una lunga intervista concessa al media turco HT Spor nella giornata di ieri, Ergin Ataman (coach Panathinaikos) ha specificato le dinamiche di alcune trattative, reali o presunte, che stanno animando il mercato dei Greens: "Abbiamo firmato T.J. Shorts, che ha avuto una grande stagione. (L'accordo per il rinnovo triennale di Grant è stato annunciato in una storia IG dal presidente Giannakopoulos, nda). Lorenzo Brown ha un contratto per un altro anno, ma non so se resterà. Non possiamo garantirgli i minuti che vorrebbe. Non siamo sicuri di come tornerà Lessort, non sappiamo se sarà in grado di giocare allo stesso modo. Stiamo cercando un centro di supporto accanto a lui. Vasilje Micic vorrebbe tornare, ma non riusciamo a prenderlo. Rivalità con l'Olympiacos? Entrambe le squadre hanno iniziato la fase finale in Grecia per salvare la stagione. L'Olympiacos è arrivato senza vincere nulla ed è andato in svantaggio nel punteggio con 1-0. Quando siamo andati al Pireo per la seconda partita, sono accaduti eventi incredibili. Sono iniziati mezz'ora prima dell'inizio della gara. Slogan e insulti incredibili sono stati detti alla famiglia e alla figlia del nostro presidente. Lo hanno fatto per provocare Giannakopoulos. Gli arbitri dovevano fare qualcosa, ma sono rimasti indifferenti".