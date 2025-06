Brunamonti: "Bronzo agli Europei non risolve i problemi del femminile"

L'ex playmaker della Virtus Bologna, capo delegazione dell'Italbasket femminile agli ultimi Europei, ha commentato alla RAI il percorso compiuto in questa estate dal gruppo del CT Capobianco: "Posso solo immaginare la gioia che hanno queste ragazze: il tragitto è stato lungo e difficile. Ma è meritatissimo, in tutte le partite hanno giocato bene e convinto. Il modo di giocare ha attratto tutti, anche chi non è italiano. Questa è una vittoria ulteriore per il movimento, per loro, per le società, per chi fa attività giovanile. Questa medaglia non risolve tutti i problemi ma è bellissima e dà luce alla pallacanestro femminile".