Ellis, da Trento all'Olimpia: "Coppa Italia? Giornate pazzesche"

Del 3-1 incassato con l'Olimpia e del bilancio stagionale di Trento, Quinn Ellis ha parlato nell'edizione odierna del Corriere del Trentino: "Contro Milano non è andata come volevamo, ma abbiamo lottato e messo in campo tutto quello che potevamo. Non è stato abbastanza, ma la stagione resta fantastica. Ci ha regalato momenti indimenticabili, come la vittoria della Coppa Italia, ma soprattutto la possibilità di vivere con un gruppo di persone fantastiche, uno di quelli con cui continueremo a tenere viva la chat anche in futuro. Ho vissuto sensazioni che non dimenticherò mai".