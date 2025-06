Venezia, Alessandro Frosini è il nuovo direttore sportivo

L'Umana Reyer comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo ad Alessandro Frosini. Ex giocatore di alto livello, con una carriera che lo ha visto protagonista in Italia e in Europa, Frosini ha successivamente maturato una lunga esperienza dirigenziale. Dopo nove stagioni da Direttore Sportivo alla Pallacanestro Reggiana con cui conquista promozione in Serie A, due finali scudetto, una Supercoppa e la FIBA Eurochallenge, ha ricoperto i ruoli di General Manager e Direttore Sportivo alla Scaligera Verona, contribuendo alla promozione in Serie A e allo sviluppo del progetto sportivo. Con questa scelta, la società intende rafforzare ulteriormente la propria struttura tecnica in un’ottica di continuità e crescita.