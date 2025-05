Trento guarda al futuro con Cancellieri: "Ho sempre sperato di allenare un club così"

"Poter giocare l’EuroCup sarà un’occasione preziosa per continuare a crescere all’interno di questo progetto. Ma, al di là delle competizioni, mi sento già parte di una realtà con una visione chiara e solida. Sono felice e motivato di cominciare questa nuova sfida. Conosco Trento e il Trentino fin da bambino: venivo spesso in vacanza con la mia famiglia. Mio padre era innamorato di questa terra e l’abbiamo girata in lungo e in largo. Tornarci oggi con un ruolo così importante è per me motivo di grande gioia. Ai tifosi non voglio fare promesse, certo è che faremo tutto il possibile per organizzare al meglio la preparazione estiva e per farci trovare pronti alla prima partita ufficiale (la Supercoppa) e affrontare ogni sfida con serietà e ambizione. Cosa porto a Trento? La passione per quello che faccio, l’entusiasmo, che qui già si respira, e un bagaglio di esperienze, positive e negative, che spero mi aiutino a lasciare qualcosa di buono".