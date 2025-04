Quinn Ellis, il ghiaccio delle Dolomiti nelle vene

Palleggio in punta contro Corey Davis, Lamb porta il blocco per forzare il cambio, un paio di finte per sbilanciare Nikolic e creare separazione sull'arco, piedi a posto e tripla dalla guardia destra: solo rete. L'esultanza nel rientrare verso la panchina per l'ultimo timeout, la corsa di Cale e Zukauskas alle sue spalle per abbracciarlo, una vittoria sporca ma fondamentale per tenere a distanza Milano, sfruttare il crollo di Trieste a Venezia e consolidare la prospettiva di conquistare il fattore campo in almeno una serie dei prossimi Playoff.