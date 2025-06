Milano, Suigo in visita a un altro college americano

Dopo essersi recato al campus di Illinois nel corso della stagione, Luigi Suigo visiterà il 16 giugno le strutture dell'università di Purdue, nello stato dell'Indiana, per valutare un futuro approdo in NCAA nella squadra allenata da coach Matt Painter. Stando alle informazioni raccolte da 247 Sports, il 200 cm di Tradate continua a manifestare l'interesse anche di BYU, Duke, Kansas Louisville e Texas A&M, per le quali non sono ancora in programma viaggi ad hoc. Ogni discorso, comunque, sarebbe relativo all'annata 2026/27: Suigo completerà il ciclo di studi superiori nel 2025/26, così come Diego Garavaglia.