Doppio turno di Eurolega: Milano può scalare la classifica, Bologna in emergenza

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

La Virtus Segafredo Bologna (6-14) vola in Lituania per affrontare lo Zalgiris Kaunas (10-10) di Andrea Trinchieri, che ha perso le ultime quattro gare di Eurolega di fila. Per le V Nere c'è da fare i conti con le tante assenze, che però non hanno inciso nell'ultimo successo contro il Baskonia.

Reduce da tre vittorie di fila in Europa, l'Umana Reyer Venezia (4ª nel Girone B, 8-6) è attesa da un altro match delicato contro l'U-BT Cluj-Napoca (7-7).

La Pallacanestro Reggiana torna al PalaBigi per Gara 2 dei play-in di BCL contro il Telekom Baskets Bonn: una vittoria garantirebbe a Vitali e compagni l’accesso alle Top 16.

Ancora senza vittorie nel Second Round di Europe Cup, il Banco di Sardegna Sassari cerca di sbloccarsi contro il Bilbao Basket primo nel Gruppo L.