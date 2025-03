Olimpia Milano, alla riscoperta di Nenad Dimitrijevic

Un impatto immediato, quello dell'ex UNICS Kazan, arrivato però attraverso vie difficilmente esplorate da Dimitrijevic prima d'ora: i possessi difensivi in isolamento contro Cale ed Ellis e il lavoro sulle linee di passaggio trentine nel primo tempo hanno rappresentato la miglior versione di Neno mai vista in biancorosso a protezione del proprio canestro. Per quello arrivato ed etichettato - frettolosamente - come il profilo più vicino al Chacho Rodriguez giunto a Milano dalla partenza dello spagnolo, non esattamente quello che ci si aspetterebbe, ma probabilmente il "non plus ultra" per le richieste dello staff tecnico.