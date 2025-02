Galbiati: "Felice per Forray e per il club". Messina: "Surclassati"

Paolo Galbiati: “Sono felicissimo, abbiamo vinto la Coppa Italia. Una bella gara per noi, rispettando quello che volevamo fare in attacco e difesa attaccando i loro target. Ho chiesto ai ragazzi di lavorare in difesa, una prestazione eccellente con sacrificio e pressione da parte di tutti. Un gruppo umanamente speciale che è ulteriormente maturato, lo dico dal giorno zero. Ieri non so chi sia riuscito a dormire, questa mattina abbiamo preparato la partita e sono felicissimo perché abbiamo fatto quello che volevamo, contento per la società e per tutte le persone che oggi sono felici per noi. Ringrazio il club che mi ha scelto, c’è un progetto importante a Trento e nonostante qualche scontro e cambi di idee stiamo sicuramente facendo bene, dove si lavora bene con tutti. Contento anche per Toto che dopo due gare così così oggi ha giocato da Toto, aiutando come sempre la squadra. Sono davvero felice per lui. Il futuro di Ellis? Sta crescendo, sarò felice se andrà in Eurolega e quando e se andrà in NBA ci rivedremo e mi pagherà una cena. Niang? Oggi è partito limitato dai falli, ha fatto qualche errore ma è giovane ed in una finale è comprensibile. Alla distanza poi è risultato decisivo, aveva voglia di stare in campo”.