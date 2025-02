Toto Forray, le lacrime di gioia del Gran Capitàn di Trento

E dire che i quarti con Reggio Emilia e la semifinale con Trieste non avevano visto il Forray da cuore oltre l'ostacolo. "Dopo due gare così così oggi ha giocato da Toto, aiutando come sempre la squadra. Sono davvero felice per lui": la frase di coach Galbiati a fine partita certifica il valore che quegli 8', con 1 solo punto e 2 assist prima dei 5 falli, hanno assunto per il gruppo bianconero. Un collettivo giovane, frizzante, affamato, a cui una guida in campo e in spogliatoi come Forray non ha potuto che fare bene.