Brescia e Della Valle sempre più uniti: rinnovo fino al 2028

Amedeo Della Valle è, attualmente, il secondo miglior marcatore in attività nel campionato di Serie A, con un bottino di 4.017 punti, alle spalle di Andrea Cinciarini. Queste le parole di Mauro Ferrari, Amministratore Delegato di Germani S.p.A. e Pallacanestro Brescia, in merito all’accordo: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il rinnovo triennale del nostro gioiello Amedeo Della Valle. Questa firma non è solo un riconoscimento del suo talento straordinario e squadra che già è in preparazione per il prossimo anno. Amedeo è più di un giocatore: è un simbolo per i nostri tifosi, un esempio per i giovani e un leader dentro e fuori dal campo. La sua presenza ci permette di rafforzare la nostra identità, attrarre nuovi partner e coinvolgere ancora di più il nostro pubblico, creando un progetto basato su certi valori che in questi anni hanno portato tante vittorie. Sappiamo che il suo percorso agonistico terminerà con noi e questo ci rende fieri, il suo contributo sarà fondamentale non solo sul parquet, ma anche nella crescita della società. Questo accordo testimonia la nostra volontà di costruire un futuro solido e di continuare a regalare emozioni ai nostri tifosi. Grazie Capitano per la tua fedeltà e la tua passione. Il meglio deve ancora venire”.