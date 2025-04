LBA Serie A: Milano affronta Pistoia, lunedì c'è Bologna-Brescia

Un monday night imperdibile alla Segafredo Arena con Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia: chi vince, resta in vetta. "Ci apprestiamo a giocare una partita che non ha bisogno di presentazioni - comincia Peppe Poeta. Affrontiamo una squadra molto forte, fisica, in evidente crescita e che, di recente, ha ritrovato alcuni giocatori infortunati, tornando a essere completa e pronta in vista dei play-off. Nelle ultime gare casalinghe hanno compiuto delle prestazioni di grandissimo spessore, soprattutto sotto il profilo difensivo. Noi dovremo provare a disputare una partita importante, coraggiosa e gagliarda, cercando di correre per giocare in campo aperto ed evitando che Bologna possa sfruttare la propria fisicità e le tante frecce a disposizione nel proprio arco".