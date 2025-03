Pajola: "Virtus, la strada per lo scudetto è lunga. Belinelli? Ci fa godere"

Per la Virtus c'è sempre lo scudetto come primo obiettivo, non potrebbe essere altrimenti: "È un traguardo che vorremmo raggiungere, però sappiamo quanto la strada sia difficile. Manca ancora tanto per arrivarci, adesso dobbiamo concentrarci e lavorare duramente in palestra per arrivare ai play-off, quando ci sarà l'ultima partita del campionato, quella più importante, nel migliore dei modi. Ce ne sarebbero tante di parole".