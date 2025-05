Bologna, Ivanovic: "Partita dura, vinto contro una squadra eccellente"

Il coach della Virtus parla della vittoria contro Trapani, che permette alle Vu Nere di chiudere la regular season al primo posto. "Davvero una partita dura, abbiamo vinto contro una squadra eccellente. Mentre preparavamo la partita abbiamo subito notato che fosse una buonissima squadra, che crea canestri in poco tempo, sugli errori avversari e difficile da attaccare per la loro aggressività difensiva. Noi siamo stati anche un po’ fortunati nel finale. Abbiamo finito da primi in classifica, è un ottimo risultato, abbiamo lottato fino alla fine per questo in una lega eccellente. Mercato? Non è facile ora inserire un nuovo giocatore, non si può inserire così giusto per fare numero, continueremo a valutare fino al termine possibile"".