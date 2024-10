Finalmente Clyburn: da lui comincia la stagione europea della Virtus

Con questo successo, la Virtus non è più l'unica squadra di Eurolega a quota zero successi. La grande vittoria in casa del Partizan può essere lo snodo stagionale, quella gioia in grado di far scattare il click mentale necessario per trovare le certezze che sono mancate in questo inizio di anno. Una di queste è nata proprio contro il Partizan, e si chiama Will Clyburn.