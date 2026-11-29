Solamente pochi giorni fa, la Pallacanestro Cantù accoglieva coach Jurij Zdovc come successore di Frank Vitucci. Nel corso della giornata di ieri, però, sono sorte delle problematiche relative al tesseramento del coach Sloveno. Secondo quanto emerso, il CNA (Comitato Nazionale Allenatori) avrebbe rifiutato la domanda della società canturina relativa al tesseramento del nuovo coach. La motivazione è relativa all'art. 26 del regolamento CNA, in cui si afferma che un allenatore straniero per essere tesserato nel nostro campionato deve aver portato a termine almeno tre stagioni complete da allenatore in un campionato nazionale massimo all'estero negli ultimi cinque anni. Non è questo il caso, in quanto le ultime esperienze di Zdovc si sono interrotte anzitempo o sono cominciate ad annata in corso. Più precisamente, si fa riferimento alle sue avventure con Zalgiris Kaunas, Bursaspor e Paok Salonicco.