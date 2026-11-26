Dal comunicato del club:
Con immensa tristezza, Pallacanestro Cantù piange la prematura scomparsa di Roberto Bianchi, per tutti “Sam”, mancato improvvisamente quest’oggi, giovedì 26 novembre, all’età di 66 anni. In questo momento di straziante dolore, la società è vicina alla famiglia ed esprime le proprie condoglianze.
Per decenni legato all’ambiente biancoblù, Sam ha iniziato il proprio percorso nel Club nel 2001 come allenatore del settore giovanile, diventando in seguito Strength & Conditioning Coach. Un incarico ricoperto fino al 2016 e poi nuovamente dal 2024 al 2026. Inoltre, Sam aveva collaborato a più riprese anche con Progetto Giovani Cantù.
Il Presidente di Pallacanestro Cantù Roberto Allievi, in questo difficile momento, intende esprimere tutto il dolore del Club: “Siamo tutti sconvolti dalla notizia della scomparsa di Sam. Una persona onesta, appassionata, un grandissimo lavoratore capace con la sua empatia di conquistare tutti gli atleti. Il suo ricordo e la sua passione resteranno senza dubbio nella memoria di tutti noi, così come l’esempio di attaccamento a questi colori che ha sempre dimostrato. A nome di tutta la società, desidero esprimere la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze ai suoi famigliari in questo momento così difficile”.