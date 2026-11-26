Per decenni legato all’ambiente biancoblù, Sam ha iniziato il proprio percorso nel Club nel 2001 come allenatore del settore giovanile, diventando in seguito Strength & Conditioning Coach. Un incarico ricoperto fino al 2016 e poi nuovamente dal 2024 al 2026. Inoltre, Sam aveva collaborato a più riprese anche con Progetto Giovani Cantù.