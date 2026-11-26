Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al PalaEur per assistere alla partita di qualificazione mondiale tra Italia e Turchia. Siede nel box presidenziale al fianco del presidente Fip, Giovanni Petrucci, e del n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio. L'ingresso - poco prima dell'inno di Mameli - è stato accolto con gli applausi del pubblico. E' la prima volta che un presidente della Repubblica italiana assiste ad una partita di pallacanestro.
A fine match, poi, Mattarella è sceso sul parquet per congratularsi con i ragazzi del ct Luca Banchi. Con il capo dello Stato in campo anche i presidenti della Fip, Gianni Petrucci, e del Coni, Luciano Buonfiglio. Mattarella sì è complimentato con la squadra prima di scattare una foto di gruppo con gli azzurri e lasciare l'impianto tra gli applausi.