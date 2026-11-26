La Spagna batte 2-0 l'Austria e si qualifica per la semifinale di Coppa Davis, dove affronterà sabato la Gran Bretagna, che a sorpresa ha eliminato nel pomeriggio la Germania. Dopo il successo ottenuto da Daniel Merida nel primo singolare contro Joel Schwaerzler, Rafael Jodar ha conquistato il punto decisivo per la selezione iberica battendo in tre set Jurij Rodionov con il punteggio di 2-6, 6-0, 6-1 in un'ora e mezza di gioco. Superfluo, così, l'ingresso in campo di Carlos Alcaraz e Marcel Granollers, nominati dal capitano David Ferrer per l'eventuale doppio.