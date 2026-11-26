"La tensione c'è sempre, soprattutto per una partita di questo livello a Twickenham. C'è anche tanta voglia di invertire la tendenza e finire bene questo novembre. Sappiamo che sarà dura, ma quella che viviamo è una tensione positiva. Sappiamo che è l'ultima occasione ma non vediamo l'ora che arrivi domani per poterci giocare questa partita". "Dobbiamo migliorare nel punto d'incontro e nella disciplina: a squadre come le Fiji non dobbiamo regalare niente. Se devono segnare devono farlo perché sono bravi loro, non perché glielo concediamo noi. Lo studio dell'avversario c'è comunque anche se è lo stesso della settimana scorsa. Si riparte comunque da capo è c'è un grande studio sulla partita, anche perché comunque le Fiji hanno cambiato tanto rispetto alla prima partita" ha sottolineato Cannone.