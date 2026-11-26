Maria Gasslitter supera il turno di qualificazione e accede alla finale del Big Air di Innsbruck (Austria), atto inaugurale della nuova stagione di Coppa del Mondo di Freeski. In una giornata caratterizzata dai molteplici rinvii per via della nevicata che ha colpito il capoluogo tirolese, l'azzurra ha trovato il decimo punteggio di giornata con un bottino complessivo di 135,50 punti, figli soprattutto dell'ottima seconda run, dove ha messo a refereto un punteggio di 84,00. A guidare la classifica del turno preliminare c'è la svizzera Mathilde Gremaud con 175,25 seguita dalla cinese Mengting Liu (164,50) e dall'austriaca Lara Wolf (163,75). Venerdì 27 novembre nella finale in programma dalle 18:45 le dieci qualificate ripartiranno da zero, mentre in mattinata è previsto il turno di qualificazione maschile che coinvolgerà anche Miro Tabanelli e Leonardo Donaggio.