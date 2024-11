LBA Serie A: stasera Treviso-Pistoia, Valli debutta con Napoli

Una Openjobmetis Varese in gran parte rinnovata, con l’aggiunta nelle ultime settimane di Johnson, Tyus e Sykes, è pronta al match contro l'Umana Reyer Venezia. La Vanoli Cremona vola a Trapani per spezzare la striscia di 4 k.o. di fila. La Germani Brescia torna a giocare in casa e lo fa contro la Virtus Segafredo Bologna seconda in classifica: "Domenica ci aspetta una sfida estremamente stimolante, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni - comincia Peppe Poeta. Giochiamo contro la Virtus Bologna, squadra allenata da un grande allenatore, piena di giocatori importantissimi. Saremo davanti al nostro pubblico e vogliamo provare a essere la migliore versione di noi stessi. Proveremo a regalare una vittoria".