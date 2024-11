Basket, Serie A: Treviso rimonta Pistoia nel finale

Si apre in modo clamoroso il nono turno della Serie A di basket: Pistoia ha la palla del 91-91 dopo aver condotto per tre quarti di gara, ma a sorridere per 91-88 è Treviso. L'Estra parte forte e dopo 10 minuti è avanti di 7 punti. La NutriBullet, però, non esce dalla partita, anzi: inizia a riavvicinarsi agli ospiti e così all'intervallo lungo i toscani sono avanti 42-36. La rimonta continua nella ripresa e prima dell'ultimo quarto Treviso è sotto di un solo possesso (60-57). La rincorsa si conclude dopo 3' nel corso dell'ultimo periodo, quando la parità è assoluta (67-67). Pistoia, però, non si blocca, anzi prova un altro allungo (76-69), eppure proprio qui gli ospiti crollano: con un super parziale, Treviso sale sul 91-84, totalizzando 34 punti nel solo ultimo periodo. La partita sembrerebbe finita, ma i padroni di casa sprecano, la formazione di Calabria risale e all'ultimo secondo c'è una grande occasione: Olisevicius, 18 punti a fine partita, perde palla e la consegna a Pistoia, ma Della Rosa sbaglia la tripla del possibile overtime: a quota 8 ci va allora la NutriBullet di Vitucci, al terzo successo di fila.